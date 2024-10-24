Путин об ООН: такой другой универсальной международной организации пока не существует

Владимир Путин и Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС

Фото: © Григорий Сысоев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром, однако аналога организации объединенных наций в мире пока не существует. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром, но при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации все-таки пока в мире не существует», – сказал Президент, передавая слово генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В свою очередь Гутерриш поблагодарил участников саммита за возможность поучаствовать в нем и подчеркнул, что страны-участницы объединения составляют почти 50% населения Земли.

«Я отмечаю вашу приверженность поддержке многосторонности решения международных проблем, и это отражено в собрании сегодняшнего года. Ни одна страна не может работать сама по себе. Нужно сообщество стран, которое будет действовать как одна большая семья, чтобы справится с большими мировыми вызовами, такими как растущее число конфликтов, уничтожение, изменение климата, загрязнение, потеря биоразнообразия, растущее неравенство и продолжающиеся бедность, голод», – заявил генсек ООН.

Президент России на его слова ответил, что страны БРИКС как раз стараются жить как одна семья. «Господин генеральный секретарь сказал, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в создании необходимых механизмов взаимодействия и создании благоприятной атмосферы в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать в том числе в тесной координации с ООН», – заявил Путин.