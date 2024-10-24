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Путин об изоляции России: Мы не навязываемся и, как видите, нормально живем
Президент России Владимир Путин сказал, что страна готова к контактам с западными партнерами и никогда от них не отказывалась.
«Мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов. Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь, в том числе от контактов с европейскими лидерами, хочу сказать, что это ложь. Мы не отказывались и сейчас не отказываемся», – сказал российский лидер.
«Если кто-то хочет возобновить с нами отношения, пожалуйста. Мы же все время об это говорим. Но не навязываемся. Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся. У нас экономика растет», – заявил Путин.
По итогам прошлого года Россия показала рост ВВП в 3,4-3,6%, а в этом году может быть и 4%, конкретизировал глава государства. В противовес привел европейские страны.
«Экономика Еврозоны балансирует на грани рецессии, в Штатах есть, правда, рост. Где-то 3,1-3,2%. Это неплохо, на самом деле. Но все равно проблем достаточно», – заключил Путин, отвечая на вопрос об отношениях с Западом и изоляции России.
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