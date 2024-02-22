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Спорт 22 февраля 2024 12:41

Путин об «Играх будущего»: Сделано как обычно в Татарстане — на высоком уровне

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Татарстан на высоком уровне, как и всегда, организовал мультиспортивный турнир «Игры будущего», заявил на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым Президент России Владимир Путин. Детали разговора приводит пресс-служба Кремля.

«Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия [„Игры будущего“]. Всё это как раз продолжается, имею в виду спортивные события. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что это событие международного уровня, проведенное достойно как для республики, так и самой России.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие — доверие провести такое мероприятие в нашей республике. И спасибо за ваших гостей, они очень довольны. Утром проводили уважаемого Президента Таджикистана [Эмомали Рахмона]. Он говорит: „Передай мой поклон, уважение Владимиру Владимировичу“. Очень доволен», — поделился в ответ руководитель РТ.

#Владимир Путин #игры будущего
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