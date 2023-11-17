Путин об актерах: Критиковать СВО и финансировать Украину — разные вещи

Каждый имеет право на собственное мнение и точку зрения в любом вопросе, заявил Президент России Владимир Путин, высказываясь об актерах, критикующих специальную военную операцию.

Он отметил, что и сам до 2014 года не мог представить, что между Россией и Украиной может развернуться такой конфликт. Поэтому вполне возможно, что часть из тех, кто высказывается против СВО, впала в заблуждение, не следя за ситуацией в политике.

«Но смотреть, конечно, нужно не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть — мы видим: гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику, — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — это другая», — заметил глава государства на пленарном заседании Форума объединенных культур.

В этой ситуации, подчеркнул Путин, есть объективный фактор, от которого «никуда не деться» — взгляды и настроения общества. И они сейчас не на стороне тех, кто высказывается против.