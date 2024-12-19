Путин о ходе спецоперации: «Ситуация меняется кардинально»

Президент России Владимир Путин дал оценку ходу специальной военной операции во время прямой линии.

«Ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я просто хочу это подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет не о продвижении на 100–200–300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть: каждый день», — заявил глава российского государства.

Он выразил уверенность, что Россия движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. «Загадывать вперед трудно и ни к чему», — заметил вместе с тем Путин.

На прямую линию Президент России взял с собой копию боевого знамени, которую ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Бойцы, с которыми я регулярно общаюсь, передают свои сувениры, шевроны, оружие какое-то, совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял его с собой», — сказал Путин.

По словам главы государства, он сделал это, чтобы конкретное знамя представляло знамена всех бойцов, которые сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения.