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24 августа 2021  18:50

Путин о вакцинации от Covid-19: Убеждать людей нужно настойчиво и уважительно

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Убеждать граждан России в необходимости привиться от коронавируса нужно настойчиво и уважительно. Об этом Президент страны Владимир Путин заявил на пленарном заседании второго этапа ХХ съезда «Единой России», сообщает РИА Новости. 

«Настойчиво, уважительно — хочу это подчеркнуть — уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать, — сказал глава государства. — Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких».

По словам Президента, нужно показать, что вакцины от коронавируса действительно работают и снижают риски и осложнения при заражении новой коронавирусной инфекцией.

#Коронавирус
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