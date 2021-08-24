Путин о вакцинации от Covid-19: Убеждать людей нужно настойчиво и уважительно

Убеждать граждан России в необходимости привиться от коронавируса нужно настойчиво и уважительно. Об этом Президент страны Владимир Путин заявил на пленарном заседании второго этапа ХХ съезда «Единой России», сообщает РИА Новости.

«Настойчиво, уважительно — хочу это подчеркнуть — уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать, — сказал глава государства. — Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких».

По словам Президента, нужно показать, что вакцины от коронавируса действительно работают и снижают риски и осложнения при заражении новой коронавирусной инфекцией.