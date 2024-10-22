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Путин о Татарстане: Самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион
Татарстан - это самобытный и быстроразвивающийся регион России. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Казани.
«Сердечно приветствую вас в России, на этот раз в столице Татарстана - Казани. Это очень самобытный, интересный и быстроразвивающийся регион нашей страны», - заявил Путин.
Он добавил, что республика гордится своими людьми: трудолюбивыми и талантливыми, а также своими темпами развития.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.
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