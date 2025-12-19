Путин о сотрудничестве с Белоруссией: Безопасность Союзного государства в надежных руках

Министерства обороны России и Белоруссии тесно сотрудничают друг с другом и решают все вопросы, связанные с безопасностью, в двустороннем порядке. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет безусловно обеспечена», – заявил Путин.

Он также поблагодарил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений в своем послании.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задавать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.