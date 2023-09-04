Путин о российских нефтяных и газовых компаниях: Работаем уверенно и самодостаточно

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Несмотря на враждебные действия некоторых страны и большое количество санкций, российские нефтяные и газовые компании продолжают свою работу. Об этом на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно», — приводит слова главу государства пресс-служба Кремля.

Он отметил, что организации развиваются и успешно решают все задачи, в том числе и в сфере внешней торговли — находят новых надежных партнеров и перестраивают логистику.

Путин подчеркнул, что в сфере добычи и переработки нефти и газа реализуется ряд крупных проектов — опорных для дальнейшего развития ТЭКа и многих регионов страны. Это «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», амурские газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, сахалинские проекты.

В сегодняшних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность и защищенность от внешних шоков, но и продолжает занимать ключевые позиции в мировой энергетике.

«Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — отметил Президент.