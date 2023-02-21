Путин о развитии науки: Нужно сконцентрировать усилия на получении конкретных результатов

Для успешного решения задач технологического развития страны необходимо сфокусировать усилия отечественной науки на получении конкретных и значимых результатов. Об этом в ходе Послания Федеральному собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что с учетом масштабных задач, стоящих перед страной, нужно обновить подходы к подготовке кадров и научно-технологической политике.

«Нужно четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов. Прежде всего, в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы, и которые имеют критическое значение для жизни страны. Включая транспорт, энергетику, систему ЖКХ, сельское хозяйство, промышленность», – обратился к участникам Послания глава государства.

Он пояснил, что в основе всех научных прорывов лежат фундаментальные научные исследования. В этой сфере необходимо дать ученым пространство для творчества, чтобы простимулировать молодежь идти в науку.