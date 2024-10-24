Президент РФ о расширении НАТО: Разве справедливо врать нам в лицо?

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Многочисленные обращения России к западным странам с просьбой не расширять НАТО на восток игнорировались. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, в ту же Украину, и начать там строить военные базы?», – сказал глава государства.

Он добавил, что Запад также профинансировал госпереворот в другой стране – на Украине, «подтолкнув ситуацию в направлении горячей фазы».

«Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой. Мы же говорили, что не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность – расширение НАТО», – подчеркнул Путин.

По его словам, никакой справедливости в действиях западных стран нет, и Россия хочет изменить эту ситуацию. «И мы добьемся этого», – заключил Президент РФ.