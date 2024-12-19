Путин о политическом убежище для Зеленского: Россия никому не отказывает

Россия готова предоставить политическое убежище любому нуждающемуся человеку. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос, предоставили бы в стране такое убежище украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Не думаю, что оно ему понадобится. Не знаю, как он будет поступать, но думаю, что, как и люди из высшего политического руководства Украины, которые выехали за рубеж, он, вероятно, тоже уедет. Но его возьмут на содержание те люди, чьи интересы он обслуживает», — поделился своим видением перспектив Путин.

«Но если бы он неожиданно, как черт из табакерки, появился и сказал, что ему нужно политическое убежище, то Россия никому не отказывает», — добавил Президент РФ.