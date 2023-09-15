Путин — о переговорах с Киевом: Если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо

Фото: пресс-служба Кремля

Россия никогда не отказывалась от переговоров, и если вторая сторона хочет мирно урегулировать ситуацию, то пусть говорит об этом. Так Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, как бы российский лидер прокомментировал перспективы переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет – пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим», – подчеркнул Путин.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина «всё-таки станцуют своё танго», Президент отметил, что танго – это, конечно, хорошо, но Киеву «важно гопак не забыть», «а то так и будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать».

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго», сказал Путин.

«Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением её. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.