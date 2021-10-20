Путин о новой волне Covid-19: Задача властей — защитить жизнь и здоровье граждан

Главной задачей российских властей в сложившейся эпидемической ситуации является защита жизней людей. Поэтому необходимо предпринять действенные и оперативные меры для остановки новой волны распространения коронавируса. Об этом на совещании с членами федерального Правительства сообщил Президент России Владимир Путин.

«Действительно, ситуация в стране складывается сложная. Темпы распространения коронавирусной инфекции во многих регионах за последнее время значительно выросли. При этом уровень вакцинации остается, к сожалению, пока невысоким», — подчеркнул Президент РФ.

По его словам, в таких условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования властей.

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан. Насколько возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Для этого сейчас важно сбить темпы ее распространения», — отметил Путин.

По его словам, нельзя допускать в России повторения сценария западных стран, где люди сидят в очередях в больницы по несколько суток.

«Прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного у нас в стране не происходило», — обратился Владимир Путин к участникам совещания.