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Путин о наводнениях в КНДР: Разделяем боль дружественного народа
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю госдел КНДР Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений на северо-западе страны. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
Президент выразил соучвствие всем тем, кто потерял близких, и предложил помощь и поддержку северокорейскому лидеру в устранении последствий разгрула стихии.
«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована», — добавил Владимир Путин.
Из-за мощных ливней в конце июля на севере КНДР произошло наводнение, оказались подтоплены более 4 тысяч домов и сельхозугодья.
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