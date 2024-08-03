Путин о наводнениях в КНДР: Разделяем боль дружественного народа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю госдел КНДР Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений на северо-западе страны. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Президент выразил соучвствие всем тем, кто потерял близких, и предложил помощь и поддержку северокорейскому лидеру в устранении последствий разгрула стихии.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована», — добавил Владимир Путин.

Из-за мощных ливней в конце июля на севере КНДР произошло наводнение, оказались подтоплены более 4 тысяч домов и сельхозугодья.