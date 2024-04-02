Путин потребовал глубокого пересмотра подходов к миграционной политике России

Приехать жить и трудиться в России могут только те иностранцы, которые уважают культуру, традиции, историю и язык страны. Этот принцип должен стать решающим, заявил на заседании коллегии МВД Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость серьезной модернизации цифровых баз биометрических данных. «Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции», — подчеркнул он.

Кроме того, глубокого пересмотра требуют подходы к миграционной политике. «Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с Правительством и Администрацией Президента все эти вопросы комплексно и детально проработать <...> Нужно представить перечень первоочередных решений», — заявил Путин.

Так, необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь и сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную и языковую самобытность — все, что является главной силой России.

«Принцип, что приехать, жить и трудиться в России могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим», — резюмировал Президент.