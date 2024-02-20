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Экономика 20 февраля 2024 19:17

Путин — о мигрантах: России нужно привлекать людей с высоким интеллектом и квалификацией

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Россия и ее миграционные службы прежде всего должны быть нацелены на привлечение из-за рубежа высококвалифицированных специалистов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени».

«Что нам точно нужно — нам нужны высококвалифицированные специалисты. И здесь точно совершенно нам нужно ориентироваться и наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство — на работу, на жительство вообще — приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации», – подчеркнул он.

В то же время Россия нуждается и в трудовых мигрантах. «У нас потребность на рынке труда для работодателей <...> не хватает 2,5 млн человек. Это то, что сейчас наш бизнес готов предложить. Это в 2,5 раза превышает уровень безработицы», – заключил Президент.

По официальным данным, в России сейчас порядка 460 тыс. людей находятся в поиске работы.

#рынок труда #Владимир Путин #мигранты
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