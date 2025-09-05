Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией: «Медведь – он и есть медведь»

Президент России Владимир Путин не стал конкретизировать место возглавляемой им страны в союзе с Китаем и Индией, а ограничился шуткой, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания X Восточного экономического форума.

Модератор напомнила о недавней совместной фотографии российского лидера, Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Снимок уже метафорически назвали «Слон, дракон и медведь» – по животным, аллегорически обозначающим возглавляемые этими политиками страны. В связи с этим она поинтересовалась, какое место занимает «медведь» в этом союзе.

«Медведь – он и есть медведь», – лаконично сказал в ответ Владимир Путин. Вместе с тем он обратил внимание на то, что Китай и Индию в контексте их связей назвал «драконом» и «слоном» Си Цзиньпин, а «медведя» добавили позже.

Согласившись, что медведь символизирует Россию, Президент РФ подчеркнул, что самый большой тигр в мире также обитает на территории страны. «<...> мы на Дальнем Востоке находимся: самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – заметил Путин.

Находящийся же на гербе России двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг, отметил глава государства, отвечая на другой вопрос модератора.

Образ медведя в Западной Европе начинают связывать с Россией еще в XVI веке, но только во второй трети XVIII века этот хищник становится визуальным маркером российского государства.