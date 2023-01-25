Путин о «культуре отмены» на Западе: Россия не будет жить без мировой культуры

Россия не будет жить без мировой культуры, несмотря на то, что коллективный Запад пытается «отменить» наследие Петра Чайковского. Об этом на встрече с российскими студентами заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского, – сказал глава государства. – Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».