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Культура
25 января 2023  15:51

Путин о «культуре отмены» на Западе: Россия не будет жить без мировой культуры

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Россия не будет жить без мировой культуры, несмотря на то, что коллективный Запад пытается «отменить» наследие Петра Чайковского. Об этом на встрече с российскими студентами заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского, – сказал глава государства. – Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».

#Владимир Путин
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