Путин о Крынках: «Это выглядит, как последняя попытка прорваться на левый берег Днепра»

Российские войска в районе населенного пункта Крынки на Украине отошли на несколько метров от берега Днепра. Это было необходимо, чтобы сохранить личный состав, рассказа Президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос Николая Долгачева, корреспондента «Вестей», директора филиала ГТРК в Луганске.

«Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось. На сегодняшний день это выглядит, как последняя попытка прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма», - прокомментировал Путин.

Президент также отметил, что ВСУ сосредоточило удар артиллерии по очень узкому участку левого берега – 1,2 км в длину и 300 м в ширину. Чтобы сохранить наших военных и не подвергать их лишнему риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки.

«У наших там потери санитарные – 2-3 человека, пару дней назад было 6 человек раненых, у противника десятки погибших. Они попали в огневой мешок, по политическим соображениям бросают туда личный состав. Связано это, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить деньги на содержании страны, технику, боеприпасы», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что это не просто военнослужащие ВСУ, а элита – штурмовые отряды, которых не так много в составе армии.