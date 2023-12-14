news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 14 декабря 2023 13:04

Путин о Крынках: «Это выглядит, как последняя попытка прорваться на левый берег Днепра»

Скопировать ссылку

Российские войска в районе населенного пункта Крынки на Украине отошли на несколько метров от берега Днепра. Это было необходимо, чтобы сохранить личный состав, рассказа Президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос Николая Долгачева, корреспондента «Вестей», директора филиала ГТРК в Луганске.

«Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось. На сегодняшний день это выглядит, как последняя попытка прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма», - прокомментировал Путин.

Президент также отметил, что ВСУ сосредоточило удар артиллерии по очень узкому участку левого берега – 1,2 км в длину и 300 м в ширину. Чтобы сохранить наших военных и не подвергать их лишнему риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки.

«У наших там потери санитарные – 2-3 человека, пару дней назад было 6 человек раненых, у противника десятки погибших. Они попали в огневой мешок, по политическим соображениям бросают туда личный состав. Связано это, видимо, с поездками руководства Украины с целью выклянчить деньги на содержании страны, технику, боеприпасы», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что это не просто военнослужащие ВСУ, а элита – штурмовые отряды, которых не так много в составе армии.

#прямая линия с Владимиром Путиным
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100