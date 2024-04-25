Путин о ключевой ставке: Угроза инфляции над нами ещё висит, но тенденции к снижению есть

Президент России Владимир Путин высказался насчет долгого сохранения Центробанком РФ высокой ключевой ставки. Как сказали российскому лидеру на пленарном заседании съезда РСПП, высокий процент у регулятора мешает, вопреки ликвидности банков.

«Объёмы кредитования растут, и темпы хорошие. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она всё-таки над нами ещё висит. Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае сегодня удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией, пока всё удаётся это делать», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что именно из-за рисков высокой инфляции ЦБ сохраняет ключевую ставку на высоком уровне.