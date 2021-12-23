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Общество
23 декабря 2021  13:22
Арсений Каримов

Путин об иноагентах: Известно, что Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри

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В России ведется активная борьба с иностранными агентами, рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин.

«Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, что было благополучно сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда развалился Советский Союз. Это делали те, кто обслуживал интересы, не связанные с интересами народов Российской империи, Советского Союза и нынешней России», – отметил Путин.

Он напомнил, что сейчас в реестре организаций, признанных иностранными агентами, находятся 74 НКО — 0,034% от общего количества организаций. При этом в России даже не предусмотрена уголовная ответственность за непрекращение деятельности.

#Владимир Путин
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