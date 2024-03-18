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Путин о формировании нового правительства: Суетиться не нужно
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Стоп-кадр трансляции
Кадровые вопросы в правительстве России будут решаться без суеты. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
«Суетиться не нужно, есть два с половиной месяца, подумаем спокойно», – отметил действующий глава государства.
Он также подчеркнул, что результаты работы действующего правительства за последние пару лет в целом эффективны.
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