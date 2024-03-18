Путин о формировании нового правительства: Суетиться не нужно

Стоп-кадр трансляции

Кадровые вопросы в правительстве России будут решаться без суеты. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

«Суетиться не нужно, есть два с половиной месяца, подумаем спокойно», – отметил действующий глава государства.

Он также подчеркнул, что результаты работы действующего правительства за последние пару лет в целом эффективны.