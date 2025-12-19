Путин о единстве народов: «Какая разница людям под пулями, какого они вероисповедания»

Скриншот трансляции

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» военкор из Якутии задал вопрос о межнациональном единстве. Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом единения народов России, и высказал мнение, что это единство сегодня особенно ярко проявляется в ходе специальной военной операции, где бойцы разных национальностей и вероисповеданий сражаются плечом к плечу и носят шевроны «Я – русский. Бог с нами».

В связи с этим журналист поинтересовался, какой шеврон выбрал бы сам Президент и какие меры предпринимаются для поддержки народов страны.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия – многонациональное государство, и поддержка всех народов, в том числе в таких регионах, как Якутия, остается одним из приоритетов. По его словам, в условиях СВО страна еще сильнее сплотилась.

«С такими испытаниями страна сплачивается. Какая разница людям, когда они под пулями сидят, какого они вероисповедания и какой национальности», – выразил уверенность Президент.

Глава государства подчеркнул, что всех жителей страны объединяют общие традиционные ценности.

«У нас общие ценности, традиционные у всех народов Российской Федерации. Вот что главное и что нас объединяет. В ходе проведения специальной военной операции это становится особенно выпукло и понятно», – сказал Путин.

Президент также рассказал о телефонном разговоре с бойцом, находящимся в зоне СВО. По его словам, когда он попытался с ним связаться, в ответ услышал: «Привет, брат». «Это дорогого стоит», – подчеркнул Владимир Путин.