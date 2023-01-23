Путин о дорожном строительстве в РТ: Разница большая между тем, что было, и что сейчас

О ходе реализации дорожных работ на территории Татарстана, в том числе по национальным проектам, доложил сегодня на встрече в Москве руководитель республики Рустам Минниханов Президенту России Владимиру Путину.

В частности, Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за выделение средств на строительство трассы М12. «Большое спасибо за М12, сто миллиардов освоение. Седьмой и восьмой участок у нас сто миллиардов. Кроме этого, идём на Екатеринбург, обход Нижнекамска и [Набережных] Челнов», – цитирует Минниханова пресс-служба московского Кремля.

«Большая работа», – подтвердил Путин.

Минниханов также доложил о строительстве двух мостов через реки Волга и Кама. «Никогда, даже в советское время, таких вещей не было», – сказал руководитель Татарстана, добавив, что республика тоже вкладывается в строительство дорожных объектов.

«Дороги и мосты – все идет по плану, по графикам, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] жестко контролирует. И все программные объекты, и проект “Безопасные и качественные дороги” – все эти проекты реализуются», – доложил Минниханов.

Владимир Путин отреагировал одобрительно: «Да, разница большая между тем, что было, и чем становится».

Встреча, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, прошла сегодня в Москве в очном формате.

