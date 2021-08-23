Путин о дистанционке: Мы не должны превращать человека в робота

Дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный, но не становиться единственным. Об этом на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», — объяснил свою позицию в данном вопросе Президент России.

В заключение он отметил, что невозможно использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином. Это может стать причиной деструктивных результатов, однако дополнять современное образование дистанционными средствами важно и нужно.