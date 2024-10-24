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Политика 24 октября 2024 18:43

Путин о декларации саммита БРИКС: «Концептуальный документ с позитивной повесткой»

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Декларация, принятая в ходе саммита БРИКС в Казани, получилась комплексной и концептуальной, с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

«Важно, что в ней подтверждена приверженность всех наших государств по построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН, зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности», - сказал Путин.

#саммит БРИКС #Владимир Путин
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