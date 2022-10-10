Путин о частичной мобилизации: Бестолковщины много, теперь есть повод разобраться с этим

При проведении частичной мобилизации в регионах допускается немало ошибок, однако они стали поводом для того, чтобы разобраться с накопившимися проблемами, заявил Президент РФ Владимир Путин. Глав регионов на онлайн-встрече с новыми губернаторами он призвал внимательно работать с Минобороны и военкоматами.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Но если бы не начали этим заниматься, не увидели, тех проблем, которые накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами. Работу над призывом нужно организовать по-современному», – сказал он (цитата по ТАСС).

Путин подчеркнул, что ситуация вокруг специальной военной операции – хороший повод для принятия решений о развитии Вооруженных сил РФ.

От губернаторов Президент потребовал контролировать проведение частичной мобилизации и помогать семьям, в которых есть призывники, своевременно предоставляя все гарантии и выплаты.