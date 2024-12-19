Путин о бумажной журналистике: Если будет достойный контент, она не умрет

Бумажная журналистика будет сохранять свое место в огромном меняющемся мире, как и бумажные книги. Таким мнением поделился Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Есть же возможность полистать гаджет, где хорошим шрифтом всё изложено на разных языках, я сам иногда этим пользуюсь, но взять в руки книгу — это совсем другая история. И бумажная журналистика — то же самое, взять в руки те же „Известия“ или „Комсомолку“ („Комсомольскую Правду“ — прим. Т-и), полистать, покопаться, в этом есть кайф какой-то», — заявил Президент.

Он выразил надежду, что занимающиеся журналистикой учтут этот интерес, сохраняющийся у публики. «А самое главное — контент, содержание. Если у бумажного носителя будет достойный контент по сравнению с интернетной шелухой, он никуда не денется, не умрет», — заключил Путин.