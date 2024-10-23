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Путин о БРИКС: Все наши страны выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение
Государства – участники БРИКС, обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани.
«При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение. Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников. Суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», – отметил Путин.
Президент страны подчеркнул, что все участники БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, а также за всеобщее процветание и благополучие.
«На деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», – добавил Путин.
По его словам, в этом и заключается суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства.
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