Общество 19 декабря 2025 13:12

Путин о бригаде «Ветераны», известной подземными операциями: «Это героические люди»

Бригада «Ветераны», известная своими подземными операциями в зоне СВО – это героические люди, достойные самых высоких оценок. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Бригада "Ветераны" заслуживает самых высоких оценок, это героические люди. Причем это – не просто так "взять, рискнуть жизнью и полезть в трубу". Они скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию. Высокопрофессиональная работа, молодцы. Безусловно, бригада заслуживает звание гвардейской», – заявил глава государства.

Бригада «Ветераны» известна своими операциями, совмещенными с подземным проникновением к позициям врага. Особенно известны их подвиги в Авдеевке, Судже и Дзержинске.

