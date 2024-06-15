Путин: Нужно сохранять темпы развития экономики, а не «заснуть на лаврах»

Президент РФ Владимир Путин призвал «не спать на лаврах», а продолжать поддерживать высокие темпы развития экономики. Цитата российского лидера прозвучала на встрече с участниками проекта «Время героев».

Российский лидер согласился, что сейчас темпы развития российской экономики хорошие, но это не значит, что нужно расслабиться и «почивать на лаврах». Наоборот, темпы нужно сохранить и продолжать быстро развиваться. Если же просто взять и «заснуть на лаврах», то все мигом поменяется, цитирует главу государства РИА «Новости».

Президент добавил, что по данным Всемирного банка (далее – ВБ) Россия занимает 4 место в мире по объему экономики. То есть, наша страна в этом плане обогнала Японию. И это при том, отмечает Путин, что ВБ является организацией, которая «не сочувствует РФ».