Путин: Нужно сохранять напряжение на Западе, чтобы не устраивали ненужных конфликтов

Последние предупреждения российской стороны создали на Западе «известное напряжение». Сохранение этого эффекта может помочь удержать западных партнеров от ненужных конфликтов, полагает Президент России Владимир Путин.

«И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт», — заявил глава государства во время расширенной коллегии Министерства иностранных дел России.