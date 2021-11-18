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Ру Тат
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Политика
18 ноября 2021  18:14

Путин: Нужно сохранять напряжение на Западе, чтобы не устраивали ненужных конфликтов

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Последние предупреждения российской стороны создали на Западе «известное напряжение». Сохранение этого эффекта может помочь удержать западных партнеров от ненужных конфликтов, полагает Президент России Владимир Путин.

«И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт», — заявил глава государства во время расширенной коллегии Министерства иностранных дел России.

#владимир путин
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