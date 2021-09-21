Путин: Нужно сформировать модель устойчивого экономического развития

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать надежную модель экономического развития для преодоления всех сложностей, возникших после эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«На посткризисном этапе, нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России», – отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, которое он провел в режиме онлайн-конференции.

Он обратил внимание на то, что создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение доходов граждан России и обеспечение благополучия российских семей требует положительной экономической динамики.

«И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Правительство РФ ставит перед собой задачу к 2024 году добиться ощутимого прогресса по всем национальным целям.