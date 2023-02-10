Путин: Необходимо поддержать компании, занимающиеся глубокой переработкой леса

Российским властям необходимо поддержать лесопромышленные предприятия и помочь бизнесу выстроить логистику для налаживания отношений с новыми партнерами. Об этом на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса. Безусловно, надо помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми, предсказуемыми заказчиками и партнерами», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в прошлом году отечественная лесопромышленность столкнулась с серьезными вызовами – ухудшилась мировая конъюктура рынка деревообработки, закрылся европейский рынок для российских компаний.