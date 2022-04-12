Путин: Нужно объективно освещать спецоперацию на Украине

От общественности нельзя скрывать информацию, связанную со спецоперацией на Украине. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего [не должны] скрывать, но должны освещать эту боевую работу объективно», — приводит слова главы государства РИА Новости.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Перед войсками стоит задача провести демилитаризацию и денацификацию Украины.