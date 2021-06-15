Путин: Нужно допустить родителей до контроля за качеством питания

Президент РФ Владимир Путин считает, что родителям школьников нужно позволить лично контролировать качество горячего питания детей в образовательных учреждениях. Об этом он заявил во время рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства в ходе послания Федеральному собранию поручил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. Средства было решено выделять из федерального и регионального бюджетов. Также Путин заявил о необходимости обеспечить школы продуктами питания.

Кравцов доложил, что поручение находится на постоянном контроле. Все школьники, обучающиеся в начальных классах, обеспечены бесплатными горячими завтраками.

«Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания. Организовать соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены. Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу», — уверен Путин.

Министр просвещения РФ сообщил, что к этому процессу привлекается Российская ассоциация родителей.

«Родители — самые ответственные контролеры. Будем эту работу обязательно усиливать», — заверил он.