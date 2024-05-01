Путин: Нравственный пример поколения победителей и сегодня надежная опора для россиян

Фото: пресс-служба Кремля

Нравственный пример поколения победителей и сегодня является для россиян надежной опорой, помогает воспитывать молодежь и укреплять ценности, которые консолидируют российское общество. Об этом Президент Владимир Путин сказал в телеграмме, направленный участникам Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

«Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами <...> Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм», — сказано в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что фестиваль вызовет большой интерес и станет ярким событием в числе мероприятий, посвященных Дню Победы.