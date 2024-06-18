Путин: Новую систему налогов примут до конца лета

Новую систему налогов примут до конца лета. Ориентировочно, это произойдет в августе. Так сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

К этому времени все корректировки должны быть отработаны окончательно правительством и Госдумой, а затем последует и окончательное принятие, рассказал российский лидер.

Глава государства добавил, что, согласно данным министерства финансов, повышение НДФЛ коснется всего около 3,2% налогоплательщиков.

Напомним, расширенную прогрессию НДФЛ предложили в конце мая.

Согласно новой системе, ставка подоходного налога в 13% останется для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей, а при повышении доходов будет постепенно расти до максимальных 22%, если российнин получает более 50 млн рублей в год. Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с превышения. Нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.