Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Национального исследовательского Московского государственного строительного университета со столетием учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Президента РФ, вуз внес значимый и уникальный вклад в развитие российской строительной отрасли, а также в совершенствование промышленной, энергетической, дорожной инфраструктуры и укрепление научно-технического потенциала страны.

«Многие поколения выпускников университета всегда достойно решали поставленные задачи, своим трудом вписали яркие, созидательные страницы в историю Отечества», — подчеркнул глава государства.

Учреждение и сегодня занимает прочные позиции в системе высшего образования страны. НИУ МГСУ — один из признанных лидеров подготовки инженерных и научных кадров, сказал Владимир Путин.