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Наука и образование
22 ноября 2021  21:02

Путин: НИУ МГСУ — один из признанных лидеров подготовки инженерных и научных кадров

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Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Национального исследовательского Московского государственного строительного университета со столетием учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

По словам Президента РФ, вуз внес значимый и уникальный вклад в развитие российской строительной отрасли, а также в совершенствование промышленной, энергетической, дорожной инфраструктуры и укрепление научно-технического потенциала страны. 

«Многие поколения выпускников университета всегда достойно решали поставленные задачи, своим трудом вписали яркие, созидательные страницы в историю Отечества», — подчеркнул глава государства.

Учреждение и сегодня занимает прочные позиции в системе высшего образования страны. НИУ МГСУ — один из признанных лидеров подготовки инженерных и научных кадров, сказал Владимир Путин.

#владимир путин
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