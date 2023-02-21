Путин: Никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом

Образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию.

Глава государства напомнил, как начал развиваться крупный бизнес в России. «Технологии — на Западе, более дешевые финансовые источники и выгодные рынки сбыта — на Западе. Естественно, и капиталы стали утекать туда же. И, к сожалению, вместо того, чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость», — заметил Путин.

Вложения в развитие появились позже, но на первом этапе капиталы «широким потоком» уходили на потребление за рубежом. «А там, где богатство, там, естественно, и образование детей, там их жизнь, их будущее», — констатировал Президент РФ.

По его мнению, отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было практически невозможно, ведь страна жила в парадигме свободного рынка.

«Последние события убедительно показали — и те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили. Отняли даже законно заработанные средства», — отметил Путин.

Он вспомнил, как ранее, обращаясь к представителям российского бизнеса, в шутку сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги».

«Ровно так всё и вышло. И знаете, сейчас добавлю простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее, и тому подобное. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную демонстративную роскошь так называемых новых элит», — подчеркнул глава государства.