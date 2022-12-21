Путин: Никаких ограничений по финансированию российской армии нет

Никаких ограничений по финансированию российской армии нет — военные получают все необходимое. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на итоговой коллегии Минобороны страны.

«Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит», – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент РФ заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов. Путин подчеркнул, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать.