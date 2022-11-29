Путин: Никакие вызовы и угрозы не могут оправдать поверхностную работу суда и следствия

Никакие вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия, не станут оправданием поверхностности или обвинительного подхода в судебных разбирательствах. Ни при каких обстоятельствах нельзя забывать о правах и свободах россиян, гарантированных Конституцией. Об этом на Всероссийском съезде судей заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в стране создано 16 новых апелляционных и кассационных судов. Их работа позволит повысить гарантии прав граждан в судебном процессе, а также максимально ускорить устранение судебных ошибок.

Кроме того, в прошлом году в России обновилось законодательство, касающееся статуса и деятельности мировых судей, нормы, предусматривающие взаимодействие региональных советов судей и органов государственной власти в регионах.

Путин добавил, что для повышения качества работы в судебной системе необходимо использовать современные информационные технологии.

«Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту», – резюмировал Президент.