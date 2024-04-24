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Путин: Ни один причастный к теракту в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия
Ни один причастный к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что международный терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века.
«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими — это еще раз показал кровавый теракт в Подмосковье.
«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — заявил Президент.
Видео: пресс-служба Кремля
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