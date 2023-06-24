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Путин: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, но Россия будет защищена от внутреннего предательства. Об этом в своем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене – к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбаса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству», – заявил глава государства.
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