Путин: Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене

Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, но Россия будет защищена от внутреннего предательства. Об этом в своем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене – к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбаса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству», – заявил глава государства.