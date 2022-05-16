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Политика
16 мая 2022  16:24

Путин: Неонацизм на государственном уровне поощряется только на Украине

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Ни в одной цивилизованной стране неонацизм не поддерживается на государственном уровне, как это происходит на Украине, заявил Президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ в Москве. Трансляцию провел телеканал RT.

Глава российского государства отметил, что разгул неонацизма на украинской территории наблюдается давно, но «коллективный Запад» закрывает на это глаза. К тому же все это сопровождается небывалым всплеском русофобии.

«Нам говорят: „Что же, экстремисты есть везде“. Да, это правда, экстремисты есть везде, и так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируется нацист. Нигде в цивилизованных странах не поддерживаются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой», — подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Ее задачами глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию страны.

 

#Владимир Путин #ОДКБ #спецоперация на Украине
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