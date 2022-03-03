Путин: Неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

Неонацисты на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, на котором был рассмотрен ход специальной военной операции по защите Донбасса, передает ТАСС.

«То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий, — сказал Путин. — Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом».

По словам главы государства, неонацисты берут иностранных граждан в заложники, «в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине».

Путин напомнил, что более 3 тыс. граждан Индии удерживались более суток в Харькове на железнодорожном вокзале, а по китайским студентам, которые пытались выехать из города, неонацисты открыли огонь, в результате двое человек получили ранения.