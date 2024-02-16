Путин: Неоколониальная политика Запада стала барьером для развития всего человечества

Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, помогала участникам национально-освободительных движений, молодым независимым государствам. Москва и сегодня готова объединять усилия за прогресс, мир, свободу и справедливость для стран и народов, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Неоколониализм — позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии, Латинской Америки, других регионов планеты, — говорится в приветствии к участникам учредительного заседания форума «За свободу наций!». — Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чуждые ценности и культурные традиции».

Президент подчеркнул, что подобная политика стала барьером на пути развития всего человечества.