Путин: Необходимо добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях

В новых условиях, вызванных введением санкций против России и разрывом экономических связей со странами Запада после начала специальной военной операции, необходимо добиться динамического роста экономики Калининградской области. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба Кремля.

«Калининградская область — это, понятно, самый западный регион России и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий», — признал глава государства.

Соответственно, если в целом по стране рост промышленного производства составил 14,6%, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за одиннадцать месяцев 2023 года, констатировал Путин.

«Повторю, наша задача — добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации. В этой связи прошу детально рассказать, что уже предусмотрено именно по линии поддержки бизнеса в программе Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона <…>», — подчеркнул он.

В ближайшие три года объем федеральной поддержки региона превысит 72 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.