Путин: Нельзя позволить вытащить весь российский урожай за границу

России необходимы стабильные резервы урожая, так как неизвестно, какие результаты даст работа сельского хозяйства в 2023 году. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в Европе сейчас теплая погода, однако, к примеру, в Туркменистане и Узбекистане столбики термометров опустились ниже −20 градусов.

«Прошу Председателя Правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влет пойдет, и уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны, мы не знаем результаты работы сельского хозяйства на 2023 год», — заявил Владимир Путин.